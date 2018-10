Nachrichten | heute - in Deutschland - Unwetter auf Mallorca

Deutschlands beliebteste Urlaubsinsel hat am Abend und in der Nacht schwere Unwetter erlebt; vor allem der Osten ist betroffen. Wassermassen verwandelten Straßen in reißende Flüsse. Mindestens neun Menschen kamen ums Leben, weitere werden vermisst.