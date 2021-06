Unwetter in Bayern

Eine extreme Unwetterfront hat gestern in Süddeutschland gewütet. In Bayern kam es zu starken Regengüssen und Hagel. Autos kamen nicht mehr gegen die Wassermassen an. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

1 min 1 min 22.06.2021 22.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.06.2022 Video herunterladen