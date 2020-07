Main statt Malle, Lausitz statt Laos. Wer auf Nummer sicher gehen will, verbringt den Urlaub in diesem Corona-Sommer in Deutschland. Dabei ist die Lausitz eine von vielen unbemerkte Region. Nahe der deutsch-polnischen Grenze gibt es hier Wüste und Seen.

