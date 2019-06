Urteil für Geldautomaten-Sprenger

Am Landgericht Mainz wurde ein 33-jähriger Marokkaner, der in den Niederlanden lebt, zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt. Der Mann soll in verschiedenen Städten versucht haben, Geldautomaten zu sprengen, seine DNA überführte ihn.

