Urteil gegen IS-Rückkehrerin

Die Witwe des IS-Kämpfers Denis Cuspert muss dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Hamburger Oberlandesgericht verurteilte sie u.a. wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Sie hatte sich 2015 in Syrien der Terrormiliz IS angeschlossen.

