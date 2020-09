Verkaufsschlager Klopapier-Kuchen

In einer Bäckerei in Dortmund kann man noch so viel Klopapier kaufen, wie man will – als Marmorkuchen, überzogen mit weißem Marzipan. Zunächst als Gag entstanden, hilft der Klopapier-Kuchen mittlerweile, die Existenz der Bäckerei zu sichern.

