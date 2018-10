Nachrichten | heute - in Deutschland - Konferenz der Verkehrsminister

Bei der Sitzung der Verkehrsminister in Hamburg geht es vor allem um Luftreinhaltung. Dabei steht E-Mobilität im öffentlichen Nahverkehr im Fokus. So sollen bis 2030 in 15 Städten E-Busse fahren; und selbst Flugtaxis sind im Gespräch.