Vermisstes Mädchen tot aufgefunden

Eine seit Freitag vermisste 17-Jährige aus Rheinland-Pfalz ist am Abend in der Nähe von Bonn tot aufgefunden worden. Einsatzkräfte haben die Leiche der Jugendlichen in einer städtischen Unterkunft in Sankt Augustin entdeckt. Die Polizei ermittelt.