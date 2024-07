Verregnetes Sommerwetter

von Meike Kneifel 04.07.2024 | 14:00 |

Sehr nass war der Sommer bislang. In den letzten zwölf Monaten fielen deutschlandweit im Schnitt über 1.000 Liter pro Quadratmeter. So viel, wie seit 1881 nicht, so der Deutsche Wetterdienst.