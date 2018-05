Nachrichten | heute - in Deutschland - Die "Weiber" sind los!

Aufgepasst auf die Krawatten! Seit heute Morgen 11:11 Uhr sind die „Weiber“ wieder los und stürmen die Rathäuser in den Karnevalhochburgen! Jetzt steuert das närrische Treiben in Deutschland seinem Höhepunkt am Rosenmontag entgegen.