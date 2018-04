Nachrichten | heute - in Deutschland - Einkaufen ohne Plastik

Einige Supermärkte haben zwar die Plastiktüten verbannt, doch Salat, Obst, Gemüse – alles wird in Folie eingeschweißt und abgepackt. Wer Verpackungsmüll vermeiden will, kann in Unverpackt-Läden einkaufen. Hier bringen die Kunden ihre Gefäße selbst mit.