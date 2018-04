Nachrichten | heute - in Deutschland - Geschmackstraining für Kinder

Schokolade, Saft & Co. – da steckt viel Zucker drin! Und die Gewöhnung daran ist im Kindesalter schon so groß, dass man später ungern ohne auskommt. In Bayern gibt es nun ein Grundschul-Projekt, bei dem das Schmecken unterrichtet wird.