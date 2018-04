Nachrichten | heute - in Deutschland - Kälterekord in Deutschland

Mit minus 30,5 Grad war es auf der Zugspitze in der vergangenen Nacht am kältesten in Deutschland. Landesweit gab es strengen Frost mit zweistelligen Minustemperaturen. An der Küste machen Schneeverwehungen den Autofahrern zu schaffen.