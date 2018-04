Nachrichten | heute - in Deutschland - MV Werften baut Riesenschiff

Nach anderthalb Jahren Planung wird in Wismar die erste Schweißnaht für das weltweit größte Passagierschiff gesetzt. 340 Meter lang, 46 Meter breit und 20 Decks hoch. Rund eine Milliarde Euro soll der Ozeanriese kosten und 2021 in See stechen.