Rechte wollen Betriebsräte erobern

In vielen deutschen Unternehmen werden z.Zt. neue Betriebsräte gewählt. So auch bei Daimler, wo sich rechte Gruppierungen in die Arbeitnehmer-vertretung mischen. Schon jetzt besetzt „Zentrum Automobil“ vier der 45 Betriebsratssitze im Stuttgarter Werk.