Sauberes Schulklo für zehn Cent

Dreck, Schmutz und Schmierereien gehören zum Alltag auf deutschen Schultoiletten. In der Alfred-Wegener-Gesamtschule in Kirchhain bei Marburg wollte man das so nicht mehr hinnehmen und hat Deutschlands erste Schultoiletten-Frau angestellt.