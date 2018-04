Nachrichten | heute - in Deutschland - Sportklettern wird olympische Disziplin

Bei den Olympischen Spielen haben einige Sportarten durchgehalten seit der Antike, andere kamen und gingen. Bei den Spielen 2020 in Tokio werden nun auch Sportkletterer antreten, die in einem neuen Kombinationswettkampf in drei Disziplinen klettern.