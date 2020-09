Ein Kinobesitzer in Hannover hat sich überlegt, wie man trotz Kontaktsperre Kinoerlebnisse schaffen kann. Täglich bietet er eine kostenlose Online-Filmvorführung an. Danach wird in einem Chat darüber diskutiert. So kann Online-Kino auch glücklich machen.

