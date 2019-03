Nachrichten | heute - in Deutschland - Volkswagen: Neue E-Offensive

Im letzten Jahr hat VW so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie noch nie; der Gewinn lag bei über zwölf Milliarden Euro. Der erfolgreiche Autobauer will nun noch mehr als geplant in Elektromodelle investieren, um nicht von der Konkurrenz abgehängt zu werden.