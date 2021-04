Vor AfD-Parteitag in Dresden

Am Wochenende findet in Dresden der Parteitag der AfD statt. In der Dresdner Messe wollen, trotz Kontaktbeschränkungen, 600 Delegierte über das Wahlprogramm und die Landesliste zur Bundestagswahl im September entscheiden.

