Vorfreude auf Partie gegen Ungarn

von S. Class, M. Neuß und A. Stiefvatter 19.06.2024 | 14:00 |

Vor dem zweiten EM-Spiel gegen Ungarn sind die Erwartungen an die Mannschaft von Trainer Nagelsmann groß. Egal ob am Spielort in Stuttgart oder im ganzen Land – die Stimmung bei den Fans ist großartig.