Vorläufige Wetterbilanz

Der Klimawandel zeigt sich auch in der vorläufigen Wetterbilanz für das Jahr 2019. Der Deutsche Wetterdienst meldet, dass dieses Jahr das drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung ist. Am wärmsten war es in Frankfurt am Main und Köln.

