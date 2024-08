Wählt Thüringen Höcke?

von Manuela Conrad und Eva Schulz 06.08.2024 | 14:00 |

In der neuen Wahldoku stellt sich Eva Schulz die Frage „Thüringen, willst du wirklich Höcke“? Sie fragt nach, was die Menschen im Bundesland so kurz vor der Landtagswahl dazu bewegt AfD zu wählen.