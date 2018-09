Nachrichten | heute - in Deutschland - Wahlkampf in Hessen beginnt

Seit ein paar Tagen ist es unübersehbar: die heiße Phase des Wahlkampfs in Hessen hat begonnen. Am 28. Oktober wird ein neuer Landtag gewählt. Bis zuletzt wird um jede Stimme gerungen – und auch die AfD will diesmal ordentlich mitmischen.