Wahlkampf in Sachsen

Am 01. September wird in Sachsen der neue Landtag gewählt. Dort ist die CDU seit der Wiedervereinigung stärkste Kraft. Doch die schwarz-rote Koalition droht zu kippen. Die AfD gewinnt an Wählern und der Wahlkampf bleibt spannend.

