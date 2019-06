Derzeit regiert die CDU in Sachsen stabil mit der SPD. Doch bei den Landtagswahlen am 1. September dürfte es in Sachsen für diese Koalition nicht mehr reichen. Die AfD droht der CDU als stärkste Kraft im Land gefährlich zu werden.

