Wahlkampfspektakel auf dem Gillamoos

Der Gillamoos in Abensberg gehört zu den größten und ältesten Volksfesten in Niederbayern. Sechs Wochen vor der bayerischen Landtagswahl treten hier hochrangige Politiker zeitgleich in mehreren Bierzelten auf und liefern sich einen Schlagabtausch.