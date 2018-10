Nachrichten | heute - in Deutschland - Schrottimmobilien in Emmerich

Viele in den Niederlanden arbeitende Akkordschlachter aus Osteuropa sind in der deutschen Grenzstadt Emmerich untergebracht. Niederländische Fleischfirmen kaufen dort leerstehende Häuser auf und vermieten sie an die Arbeiter. Die Nachbarn sind entsetzt