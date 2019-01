Nachrichten | heute - in Deutschland - Was bringt Homöopathie wirklich?

Das Geschäft mit Globuli und Co. boomt. So stieg der Umsatz deutscher Hersteller in den vergangen Jahren um 10,9 Prozent. Damit ist Homöopathie hierzulande die populärste alternative Heilmethode – und gleichzeitig eine der meist umstrittenen.