Wassersparen in Simmern

Der Sommer ist heiß und an einigen Stellen ist das Trinkwasser knapp. So wie in der Gemeinde Simmern-Rheinböllen. Dort gilt vorerst unbefristet eine Wassersparverordnung. Autowaschen, Gartenwässern und Poolfüllen sind tabu.

something 2 min something 24.08.2020 Video verfügbar bis 24.08.2021