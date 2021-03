Weihnachtszeit im Altenheim

In einem Altenheim in Großbeeren versuchen Leitung und Pflegekräfte alles, um den Bewohnern die Weihnachtszeit so schön wie möglich zu machen, trotz Corona und einem harten Jahr. Auch Angehörige dürfen kommen, wenn der Schnelltest negativ ist.

2 min 2 min 23.12.2020 23.12.2020 Video verfügbar bis 23.12.2021 Video herunterladen