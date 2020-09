Weitere Infizierte mit Coronavirus

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Deutschland steigt weiter an. Hamburg und Hessen melden erste bestätigte Fälle. In der Hansestadt hat sich ein Mitarbeiter einer Kinderklinik infiziert. Insgesamt sind mehr als 50 Fälle in Deutschland registriert.

something 1 min something 28.02.2020 Video verfügbar bis 28.02.2021 Video herunterladen