Wendekinder in Führungspositionen

Sie ist in der ehemaligen DDR geboren und wuchs in der Bundesrepublik auf. Janine Koska ist ein sog. Wendekind. Als Chefin einer PR-Agentur ist sie Führungskraft und damit eine von 1, 7 Prozent aller Ostdeutschen, die in Führungspositionen sind.

Beitragslänge: 1 min Datum: 25.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 25.06.2020