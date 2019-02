Nachrichten | heute - in Deutschland - Weniger Kaiserschnitte – weniger Geld

Fast jedes dritte Kind kommt in Deutschland per Kaiserschnitt zur Welt. Anders in Ostfriesland. Dort ist die Kaiserschnittrate in den letzten Jahren deutlich gesunken, weil Ärzte für natürliche Geburten werben; obwohl das finanzielle Einbußen bringt.