Werften in der Corona-Krise

Bis Ende Juli hat AIDA alle Kreuzfahrten abgesagt. Die Mitarbeiter in Rostock und Hamburg sind zum Großteil in Kurzarbeit. Für die Werften steigt der finanzielle Druck. Auch die Arbeiten am größten Kreuzfahrtschiff der Welt liegen erstmal auf Eis.

Beitragslänge: 1 min Datum: 18.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.06.2021