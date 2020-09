In der Frühphase der Pandemie standen viele Kliniken vor extremen Aufgaben. Die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle in der kommenden Grippezeit ist präsent. In der Münchner Klinik Schwabing sei man aber für eine zweite Welle gut gewappnet.

