Wie Tübingen mit dem Virus umgeht

Ausverkaufte Lebensmittel, Menschen in Quarantäne, abgesagte Veranstaltungen: Das Corona-Virus breitet sich in Deutschland weiter aus. Die meisten Erkrankungen verlaufen allerdings milde - wie bei einem Patienten in Tübingen.

