Wie weiter nach KaDeWe-Insolvenz?

von Sylvia Bleßmann 07.02.2024 | 14:00 |

Das Unternehmen KaDeWe-Gruppe mit den Luxuskaufhäusern KaDeWe in Berlin, Oberpollinger in München und Alsterhaus in Hamburg hat Insolvenz angemeldet. Was bedeutet das vor allem auch für Kunden und Händler?