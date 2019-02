Nachrichten | heute - in Deutschland - Wiesbaden plant Waffenverbotszone

Ein Messer bei sich zu tragen, ist für viele junge Leute selbstverständlich. In den letzten Monaten stieg auch in Wiesbaden die Zahl der Straftaten mit Messern. Deshalb will die Stadt jetzt eine Waffenverbotszone einführen.