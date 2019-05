Nachrichten | heute - in Deutschland - Wilhelmshaven startet durch!

"ZDF in ..." geht in die nächste Runde: Im Mittelpunkt steht Wilhelmshaven. Mit einem neuen Tourismuskonzept will die Stadt in den nächsten 10 Jahren die Zahl der Übernachtungen verdoppeln. Denn: Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.