Wirtschaft soll Fachkräfte anwerben

Am 1. März 2020 tritt das Gesetz zur Fachkräfte-Einwanderung in Kraft, das qualifizierten Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten den Weg nach Deutschland ebnen soll. Was das konkret heißt, darüber wird heute bei einem Spitzentreffen im Kanzleramt beraten.

