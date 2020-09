Wirtschaftliche Folgen des Coronavirus

In Deutschland gibt es inzwischen 349 Fälle von Covid-19. Entscheidend laut Experten: inzwischen stecken sich weit mehr im In- als im Ausland an. Das Gastronomie- und Hotelgewerbe fordert nun staatliche Hilfen.

