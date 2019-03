Nachrichten | heute - in Deutschland - Wohin mit dem Bratfett?

In vielen Haushalten wird Bratfett in der Spüle oder Toilette entsorgt. Doch das alte Fett löst sich nicht einfach auf, es verklumpt und verstopft die Abflussrohre. Auch in Hamburg müssen immer häufiger verstopfte Kanalabschnitte gereinigt werden.