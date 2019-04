Nachrichten | heute - in Deutschland - Zahl der Straftaten sinkt

Die Zahl der Straftaten ist 2018 um 3,6 Prozent gesunken. Ein Wert so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht, so Seehofer. Doch wie aussagekräftig ist die Kriminalstatistik wirklich? Nur, wenn Anzeige erstattet wird, taucht der Fall auch in der Statistik auf.