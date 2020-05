ZDF in Kulmbach: Kulmbacher Tafel

Die Kulmbacher Tafel ist eine Anlaufstelle für Menschen in Not und erlebt in der Corona-Krise mehr Bedarf denn je. Auch wenn Regeln und Einschränkungen die Arbeit erschweren, sind die Ehrenamtlichen mit Herzblut und Eigeninitiative dabei.

Beitragslänge: 1 min Datum: 20.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 20.05.2021