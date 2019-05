Nachrichten | heute - in Deutschland - Zu viele Hausbesuche in Hessen

In Hessen haben 120 Hausärzte einen Protestbrief formuliert, in dem sie sich gegen Regressforderungen wegen angeblich zu häufig absolvierter Hausbesuche wehren. Die KV unterstellt, dass es ich in einigen Fällen um reine Gefälligkeitsbesuche handeln würde.