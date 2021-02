50 Jahre Frauenwahlrecht

Erst seit 1971 dürfen Frauen in der Schweiz wählen. Bis 1988 waren sie auf die Zustimmung ihres Ehemannes angewiesen, wenn es um größere Anschaffungen oder um ihren Wohnort ging. Was hat sich in nach 50 Jahren in Sachen Gleichberechtigung im Land getan?

