50. Jahrestag der britische Intervention in Nordirland

Für viele ist der Jahrestag nicht nur Erinnerung an eine Zeit des blutigen Bürgerkriegs in Nordirland. Sondern er ist auch Warnung vor dem was droht, wenn es einen ungeordneten Brexit gibt: Der Zusammenbruch des Friedensabkommens.

Datum: 14.08.2019