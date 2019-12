75 Jahre Ardennen-Offensive

Vor 75 Jahren starteten Hitlers Truppen einen letzten Versuch, die Alliierten an der Westfront doch noch zu schlagen. Heute wird im belgischen Bastogne an die Soldaten erinnert, die in dieser Schlacht ums Leben kamen.

