In den Schweizer Touristenort kamen täglich Tausende, heute fehlen 80 Prozent davon. Die Gastgeber*innen nehmen die Herausforderung an und investieren in Innovationen.

2 min 2 min 31.08.2021 31.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.08.2023 Video herunterladen